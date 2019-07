Spitzengruppe: Bestnoten für den Nürnberger Flughafen in Sachen Sicherheit

Auch in den Terminals läuft es dieses Jahr besser - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gute Nachrichten für alle, die in diesen Tagen in den Urlaub entschweben: In Sachen Flugsicherheit leisten sich die deutschen Flughäfen nahezu keine Schwächen, Nürnberg zählt sogar zur erweiterten Spitzengruppe. Dazu haben Airports und Airlines offenbar aus dem Chaos in vielen Terminals im Sommer 2018 gelernt – in dieser Saison gibt es bisher deutlich weniger Störungen.

Der Flughafen Nürnberg gehört aus Sicht der Piloten zu den sichersten in Deutschland. © Ralf Lang



Im traditionellen Flughafencheck der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bewerteten die Piloten den Flughafen Nürnberg mit der Note 1,9. "Das ist schon sehr gut. Der Durchschnitt für alle deutschen Airports liegt bei 2,26", erläutert VC-Experte Benjamin Bringewat, selbst Pilot bei der Lufthansa. Einzig bei Anflügen aus dem Westen, von Fürth kommend, könne die Beleuchtung der Landebahn noch einen Tick besser sein – ansonsten gebe es wenig bis nichts zu mäkeln.

Beurteilt hatten die Experten dieses Mal vor allem, wie gut die Flughäfen gegen das Risiko Vorsorge treffen, dass ein Flugzeug versehentlich auf die Startbahn rollt, während ein anderes noch im Landevorgang ist. Auch Kriterien wie die technische Unterstützung beim Anflug oder die Rollwege über das Vorfeld flossen in den Check mit ein.

Mit der Gesamtnote 1,6 hoben die Piloten die Flughäfen München und Leipzig/Halle auf den geteilten ersten Platz. Lob gab es beispielsweise auch für Berlin-Tegel (Note 2,3), wo die Betreiber neue Windsäcke installieren ließen, die nachts beleuchtet sind. Wirklich negativ auf fiel lediglich der relativ kleine Flughafen in Mannheim (3,6). Doch selbst für diesen gelte noch, dass "grundsätzlich alle deutschen Flughäfen als ausreichend sicher angenommen werden dürfen", so die VC–Experten.

Was Reisende darüber hinaus ebenso freuen dürfte: Auch der Betrieb in den Terminals läuft inzwischen wieder stabiler. War 2018 noch von vielen Annullierungen und Verspätungen geprägt, bestätigen Portale wie Flightright oder Fairplane jetzt einen positiven Trend. Und allein die Lufthansa hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten etwa 250 Mio. € in zusätzliches Personal, Flugzeuge und Reservekapazitäten investiert.

