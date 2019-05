Streik in Franken: Kein frisches Obst und Gemüse bei Edeka

Es geht um 6,5 Prozent mehr Lohn - Hunderte legten die Arbeit nieder - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Der Streik bei Edeka und Metro verschärft sich, am Donnerstag legten Hunderte Beschäftigte die Arbeit nieder. Das trifft jetzt auch Verbraucher empfindlich - am Freitag und am Samstag wird kein frisches Obst und Gemüse in die fränkischen Filialen geliefert.

Ob die Gemüsetheke bei Edeka auch am Wochenende derart bunt aussieht? Zumindest neue Waren werden vorerst nicht geliefert. © dpa



Sie fordern mehr Lohn, aber nicht nur das. "Respekt und Wertschätzung für die Leistung der Großhandelsbeschäftigten", lautet das Motto der Streiks, die derzeit für Probleme bei Edeka und Metro auch in Franken sorgen. Viele Beschäftigte - die Gewerkschaft Verdi sprach von etwa 200 Menschen am Kornmarkt in Nürnberg - legten am Donnerstag die Arbeit nieder. Konkret fordert die Gewerkschaft Verdi eine Lohnerhöhung von 6,5 Prozent für die anstehende Tarifrunde. Bei ersten Gesprächen Anfang April habe es kein Angebot der Arbeitgeber gegeben, kritisiert Streikleiterin Rita Wittmann. Jetzt verschärft sich der Konflikt.

Weil unter anderem im Lager in Schwabach zahlreiche Mitarbeiter auch am Freitag nicht arbeiten werden, hat dies Auswirkungen auf das Sortiment der Edeka-Läden. "In ganz Nordbayern wird heute und am Wochenende zum Beispiel kein frisches Obst und Gemüse geliefert", sagt Wittmann. Ob es zu weiteren Einschränkungen kommt, bleibt zunächst unklar.

