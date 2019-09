Telekom geht mit 5G-Standard ans Netz

In fünf großen Städten können Kunden das 5G-Netz nutzen - vor 45 Minuten

BERLIN/BONN - Die Versteigerung der 5G-Frequenz sorgte deutschlandweit für Wirbel. Am Ende bekamen vier deutsche Unternehmen die Zulassung für den neuen Standard. Nun ist die Telekom als zweiter Anbieter mit 5G-Antennen ans Netz gegangen.

Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, spricht neben einer 5G Antenne zu den Aktionären. Kunden der Deutschen Telekom können nun auch im 5G-Mobilfunkstandard mobil surfen. Foto: Oliver Berg, dpa



Kunden der Deutschen Telekom können nun auch im 5G-Mobilfunkstandard mobil surfen. Man funke ab sofort mit 129 Antennen in Berlin, München, Köln, Bonn und Darmstadt in Bandbreiten von einem Gigabit pro Sekunde und mehr, teilte die Deutsche Telekom am Donnerstag in Berlin mit.

Insgesamt hat der Ex-Staatsmonopolist rund 30.000 Antennenstandorte in Deutschland - der Anteil von 5G ist also noch gering. Er soll aber deutlich steigen. Bis Jahresende sollen es 300 Antennen sein, die auch in Hamburg und Leipzig stehen. Auf der Webseite www.telekom.de/netzausbau können Kunden sehen, in welchen Straßen ihrer Städte sie 5G empfangen können. Am besten sieht es in Berlin-Mitte aus, wo 66 Antennen in dem Standard funken.

Konkurrent Vodafone hat erste Funkstationen in dem ultraschnellen Übertragungsstandard bereits im Juli geöffnet, inzwischen kommt die Firma aus Düsseldorf nach eigenen Angaben auf mehr als 150 5G-Antennen, die sich auf 52 Standorte verteilen. Telefónica, der dritte deutsche Mobilfunk-Netzbetreiber, ist hingegen noch nicht so weit. 5G ist vor allem für die Industrie wichtig, Privatkunden brauchen zur Nutzung ein neues, 5G-kompatibles Handy. Erste 5G-Modelle haben Samsung und Huawei auf den Markt gebracht.

