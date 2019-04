Winzer setzen auf steigende Wein-Exporte

MAINZ - Die Spitzenweingüter in Deutschland hoffen auf eine weiter steigende Nachfrage im Ausland. "Die Stimmung für den deutschen Wein ist ausgesprochen gut", sagte der Präsident des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), Steffen Christmann, am Sonntag bei der Eröffnung der Weinbörse in Mainz.

Auf der Weinbörse in Mainz präsentieren Winzer derzeit ihre edlen Tropfen. © Monika Skolimowska, dpa



Der Exportanteil des VDP-Absatzes sei in den vergangenen Jahren von 18 auf 25 Prozent gestiegen, sagte Christmann. In den Benelux-Ländern, den USA und in Skandinavien seien deutsche Weine etabliert. Inzwischen gebe es aber auch eine bemerkenswerte Nachfrage aus Südeuropa und China.

Der Exportanteil aller rund 16.000 Weinbaubetriebe in Deutschland liegt bezogen auf die Menge bei rund 15 Prozent (2017).

Auf der zweitägigen Weinbörse präsentieren 186 der insgesamt 196 VDP-Weingüter aus allen Weinanbaugebieten in Deutschland 1632 Weine, davon mehr als 900 des Jahrgangs 2018. Zu der Weinbörse werden mehr als 2000 Fachbesucher aus dem In- und Ausland erwartet, vor allem Händler sowie Sommeliers der Gastronomie.

