WM-Führender Bottas erobert Pole Position in Spanien

BARCELONA - WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas hat die Pole Position für den Großen Preis von Spanien erobert.

Der Finne Valtteri Bottas holt sich die Pole in Barcelona. © Manu Fernandez/Ap (dpa)



Der finnische Mercedes-Pilot verwies am Samstag in der Qualifikation von Barcelona Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil mit klarem Vorsprung auf Rang zwei. Trotz einer neuen Motoren-Ausbaustufe kam Sebastian Vettel im Ferrari nicht über Rang drei hinaus. Beim fünften Saisonlauf am Sonntag deutet daher vieles auf den fünften Mercedes-Doppelerfolg in Serie hin. Der Finne Bottas führt die Gesamtwertung einen Punkt vor dem Briten Hamilton an. Vettel ist mit bereits 35 Zählern Rückstand WM-Dritter.

