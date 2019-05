Den Beruf des Nachtwächters gibt es bei uns so in heutiger Form natürlich nicht mehr. Im Mittelalter waren sie dafür zuständig für Ruhe und Ordnung zu sorgen - wie der Name verrät - hauptsächlich nachts. Wenn für die Bewohner des Ortes Gefahr drohte, machte der Nachtwächter zum Beispiel mit einem Horn darauf aufmerksam. Die Laterne gehörte zudem zu seiner Ausrüstung. Beim Treffen der Deutschen Nachtwächter zeigten die Beteiligten nostalgisch, wie zum Beispiel die Kleidung der Wächter ausgesehen hat. Heute erzählen die modernen Nachtwächter in ihrer Kluft oft die Stadthistorie für Touristen. © Stefan Blank