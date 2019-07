Zverev in Hamburg weiter - Aus für Struff und Doppel-Duo

HAMBURG - Tennisstar Alexander Zverev bleibt dem Turnier in seiner Heimatstadt erhalten. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Donnerstag gegen den Argentinier Federico Delbonis nach einem Zwischentief mit 6:4, 7:6 (7:2) durch und zog in das Viertelfinale ein. Im zweiten Satz musste Zverev einen 0:3-Rückstand aufholen.

Freude über den Einzug ins Viertelfinale in der Heimat: Alexander Zverev. Foto: Daniel Bockwoldt (dpa)



Nach 1:44 verwandelte der 22-Jährige vor den Augen des deutschen Tennis-Herrenchefs Boris Becker seinen ersten Matchball bei Temperaturen von über 35 Grad auf dem Center Court - und war erleichtert. "Er hat eine Chance gehabt. Es war ein sehr schweres Match", sagte Zverev und lobte das Publikum: "Ich freue mich immer wieder, auf diesem Platz zu stehen und diese positive Energie und die Liebe zu spüren."

Muss in Hamburg die Koffer packen: Jan-Lennard Struff. Foto: Daniel Bockwoldt (dpa)



In der Runde der letzten Acht trifft der Weltranglisten-Fünfte auf den Serben Filip Krajinovic, der den am Ende von der Hitze völlig erschöpften Slowaken Martin Klizan bezwang. Klizan musste mehrmals von Betreuern behandelt werden.

Sind in Hamburg ausgeschieden: Kevin Krawietz (l) und Andreas Mies. Foto: Pavel Golovkin/AP (dpa)



Vor dem Sieg von Zverev war dessen Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff im Achtelfinale ausgeschieden. Der 29 Jahre alte Warsteiner scheiterte am Spanier Pablo Carreno Busta 1:6, 6:7 (4:7).

Noch am Abend musste der 18 Jahre alte Rudi Molleker aus Oranienburg gegen den an Nummer drei gesetzten Italiener Fabio Fognini um den Einzug ins Viertelfinale spielen. Insgesamt hatten sieben deutsche Spieler bei der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung im Hauptfeld gestanden.

Am wichtigsten war für die Zuschauer und Veranstalter, dass der von ihnen gefeierte Zverev bei seiner ersten Turnier-Teilnahme in Hamburg nach drei Jahren weiter dabei ist. Der hinter dem Österreicher Dominic Thiem an Nummer zwei gesetzte Lokal-Held begann gegen Delbonis konzentriert. Er nahm dem Weltranglisten-67. aus Argentinien, den er auf seinem Weg zu seinem bislang einzigen Turniersieg in diesem Jahr in Genf geschlagen hatte, schnell den Aufschlag zum 2:1 ab, musste am Ende gegen den Linkshänder aber noch kämpfen.

Im zweiten Abschnitt verlor Zverev komplett seine Linie und lag gegen den 28-jährigen Delbonis schnell mit 0:3 zurück. Doch der Deutsche, der noch vor drei Wochen in Wimbledon bereits in Runde eins ausgeschieden war, fing sich wieder, glich aus und wurde immer besser. Beim Break zum 6:5 schien die Entscheidung nah, doch Delbonis konterte. Im Tiebreak machte Zverev alles klar.

Davon war Struff gegen den Spanier Pablo Carreno Busta weit entfernt, vor allem in Durchgang eins. Im zweiten Satz konnte er dann eine 5:3-Führung gegen die ehemalige Nummer zehn der Welt nicht nutzen und musste seinem Gegner nach 1:26 Minuten Spielzeit gratulieren.

Für die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies kam ebenfalls am Donnerstag das Aus in der Doppel-Konkurrenz. Der 28 Jahre alte Kölner Mies und sein ein Jahr jüngerer Doppel-Partner aus Coburg verloren im Viertelfinale gegen Pablo Cuevas aus Uruguay und Nicolas Jarry aus Chile mit 3:6, 6:4, 7:10.

