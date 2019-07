Zweiter Mann aus Falkensteiner Höhle befreit

GRABENSTETTEN - Auch der zweite Mann, der in einer Höhle in Baden-Württemberg eingeschlossen war, ist gerettet. Das teilten die Einsatzkräfte an der Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb am Montagvormittag mit.

