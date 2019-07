Feier frei: Die AfterShow-Partys zum Bardentreffen

NÜRNBERG - Erfahrungsgemäß ist nach Beendigung der Konzerte in Nürnbergs Innenstadt noch lange nicht Schluss. In einigen Locations dürfen Sie weiter tanzen und so die Nacht zum Tag machen. Wir sagen ihnen, wo das möglich ist.

Im Stereo kann nach dem Bardentreffen weiter gefeiert werden. Foto: pr



Das Stereo in der Klaragasse präsentiert am Freitag, 26. Juli, eine ganz offizielle Aftershow-Party zum Bardentreffen. Für die Musik sorgen die DJs Haui und Kaneda. Zu erwarten sind dabei allertollste Indie-Perlen aus mehreren Dekaden. Der erste Ton erklingt um 23 Uhr.

Nur wenige Schritte weiter westlich befindet sich die Hey Hey Bar. Das Büdchen auf Hausnummer 24 öffnet bereits um 20 Uhr und bietet mit African Vibes ein interessantes Kontrastprogramm zum Bardentreffen, das dieses Jahr unter dem Motto "World Wild Accordeon" steht. Hinterm Mischer steht übrigens Robin Hype.

Einen Ausflug in die Vergangenheit bietet das Mach 1 seinen Gästen. Bei der Millenium Party landen die besten Hits der 2000er im Köcher. Um 22 Uhr startet diese Sause.

Am Samstag, 27. Juli, steigt der geheimnisvolle Mathieu Beretton in der Klaragasse 8 ab. Der angeblich aus dem fernen Budapest stammende Bonvivant reist regelmäßig nach Franken. So auch am Wochenende des Bardentreffens. Bei seiner Zirkus Beretton Bardentreffen Aftershowparty kämpfen sich illustre Balkan Beats und kühner Electroswing durchs Kabelwerk und plumpsen keck aufs Tanzviereck. Start: 23 Uhr.

Wer tanzt, muss trinken. Die Barkeeper in der Mitte helfen da gerne. Foto: Albert Fertl



Ebenfalls am Samstag lädt die Kantine am Künstlerhaus zu einer Benefizveranstaltung ein. Mit dem Fest wird der Sender Radio Z, Nürnbergs Urgestein des Community Radios, supportet. Eine gute Sache, die es zu unterstützen gilt. An den Tellern werkeln ab 23 Uhr Philip Manthey, Ypsilon, Paul Maria, Ineshka und Molinero. Sie alle kochen einen bunten Eintopf aus Organic House und obskuren Tunes zusammen.

Streng elektronisch zeigt sich die Mitte in der Samstagnacht. Micha Klang und Lutz mischen sich gut gelaunt durch House & Techno. Auch hier startet die Sause um 23 Uhr. Die Hey Hey Bar setzt dagegen auf gebrochene Beats. HipHop und Trap stehen dort auf der Speisekarte. Geöffnet ist das Haus ab 20 Uhr. Zwei Stunden später entriegelt das Mach 1 die Tore. Die Gäste erwartet dann ein zu einem kleinen Sommerparadies umgestalteter Club.