Nena spielt am Dechsendorfer Weiher

Unser Tagestipp für Montag - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Nena gehört zu den erfolgreichsten deutschen Pop-Stars. Am Montag reist sie im Rahmen ihrer "Nichts versäumt"-Tour nach Erlangen. Am Dechsendorfer Weiher singt sie all ihre Lieder unter freiem Himmel.

nb