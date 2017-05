Europäisches Großhabersdorf

Erstmals in Mittelfranken: Ehrenplakette des Europarates - vor 1 Stunde

GROSSHABERSDORF - Als erste Kommune in Mittelfranken kann sich Großhabersdorf über eine ganz besondere Auszeichnung freuen: Die Gemeinde erhält "in Anerkennung und Würdigung ihrer herausragenden Leistungen zur Förderung des europäischen Gedankens" die Ehrenplakette des Europarates.

Die Gemeinde Großhabersdorf erhielt die Ehrenplakette des Europarates. © fn



Nach den Statuten dieses Gremiums wird die Ehrenplakette an Kommunen verliehen, die schon seit mehreren Jahren Träger der Ehrenfahne sind. Die Plakette gilt als Vorstufe zum Europapreis, der höchsten Auszeichnung, die der Europarat zu vergeben hat. Mit der Ehrenplakette werden im Jahr 2017 zehn Gemeinden aus acht europäischen Ländern gewürdigt, in Deutschland sind das Pirna in Sachsen und Roßdorf in Hessen.

Feierliche Übergabe

In Großhabersdorf wird darüber nachgedacht, das Fest anlässlich der feierlichen Überreichung der Plakette im Rahmen des Weihnachtsmarktes zu veranstalten. An diesem Tag sind stets Delegationen aus den Partnerkommunen vor Ort.

Im Jahr 1982 hat Großhabersdorf als erste mittelfränkische Gemeinde eine Kommunalpartnerschaft mit einem Ort aus dem Limousin, Aixe-Sur-Vienne, abgeschlossen. Inzwischen kamen Partnerschaften mit Swieciechowa (Polen) und Malinska (Kroatien) hinzu. Treffen mit Vertretern aller vier Kommunen finden regelmäßig statt.

Der Vorsitzende des Unterausschusses für den Europapreis Tobias Zech verband mit seinen Glückwünschen die Überzeugung, dass Großhabersdorf auch künftig in Sachen "Europa" aktiv sein wird.

gre