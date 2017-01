Bei Kollision mit Pkw: Fahrradfahrer leicht verletzt

47-Jähriger erleidet bei Zusammenstoß leichte Prellungen - vor 31 Minuten

GUNZENHAUSEN - Bei einem Unfall in Gunzenhausen ist am Freitagmorgen ein 47-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden. Ein 27-Jähriger hatte ihm zuvor mit seinem Pkw die Vorfahrt genommen.

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer näherte sich am Freitagmorgen mit seinem Auto aus einer untergeordneten Straße der Lindleinswasenstraße. Dabei übersah er einen 47-jährigen Fahrradfahrer aus dem Stadtgebiet und stieß mit ihm zusammen. Möglicherweise kam es zu dem Unfall, weil die Frontscheibe des Pkw vereist war und dem Fahrer so die freie Sicht auf die Straße nahm. Der 27-Jährige blieb unverletzt, der Fahrradfahrer zog sich lediglich Prellungen zu. Die Polizei Gunzenhausen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man als Fahrzeugführer verpflichtet ist, die Scheiben so von Eis und Frost zu befreien, dass die notwendige Sicht nicht beeinträchtigt ist.

