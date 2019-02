ASV-Ringer waren nicht nur ein guter Gastgeber

Neumarkter Junioren lieferten bei Bayerischen Meisterschaft im Turnerheim starke Ergebnisse ab - vor 13 Minuten

NEUMARKT - Am Wochenende war der ASV Neumarkt Ausrichter der Bayerischen Ringer-Meisterschaften der Jugend, Junioren und weiblichen Jugend. Insgesamt kamen an beiden Turniertagen rund 300 Nachwuchsringer nach Neumarkt, um sich mit einem Titelgewinn für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren.

Fabian Thumshirn sorgte im Freistil für die Überraschung und wurde bayerischer Meister. © Foto: Josef Thumshirn



"Wir haben einen reibungslosen Ablauf in einer sehr schönen und modernen Halle erlebt", fasste BRV-Vizepräsident Sport, Florian Geiger, die Veranstaltung im neuen Turnerheim zusammen. Er dankte dem Ausrichter für die hervorragende Durchführung. Neumarkt habe sich damit durchaus auch für größere Meisterschaften empfohlen.

Bei den Junioren schaffte in der Klasse bis 79 kg ASVler Fabian Thumshirn die Überraschung. In den Mannschaftskämpfen holte er sich bei den Freistilmeisterschafen mit zwei Schulter- und zwei Überlegenheitssiegen die Titel des bayerischen Meisters. Der Schwabacher Timo Seer – vergangene Saison ASV-Rückkehrer – wurde in der Klasse bis 70 kg erst im Finale gestoppt und verlor gegen Besir Mirza Alan (J. Nürnberg) nach Punkten. Für ihn gab es Silber.

Bei den B-Jugendlichen schickte ASV-Jugendtrainer Alex Fröhlich mit dem Woffenbacher Ivan Eberhardt nur einen ASVler auf die Matte. Mit zwei Siegen über Marlon Schmucker (TSV Westendorf) und Ole Hansen (SC Isaria Unterföhring) gewann er Bronze.

Bereits am Samstag präsentierte sich Darja Prieb in der Klasse bis 46 kg überlegen und wurde bayerische Meisterin der weiblichen Jugend. In fünf Kämpfen gab sie nur zwei technische Punkte ab und beherrschte alle Gegnerinnen. In der gleichen Klasse kam Vereinskameradin Loona Loch auf Platz fünf.

Die Brüder Wadim und Philip Hergert sicherten sich ebenfalls bereits am Samstag jeweils die Silbermedaille. Wadim Hergert (C-Jugend, 50 kg) erkämpfte sich im letzten Kampf gegen den Traunsteiner Valentino Schneider mit einem knappen 16:15-Erfolg den 2. Platz. Philip Hergert (A-Jugend, 92 kg) musste sich nach zwei Siegen nur dem noch amtierenden deutschen Meister Ewald Stoll (ASV Cham) geschlagen geben. Marvin Prantl (71 kg) und Robert Hergert (80 kg) komplettierten mit den Plätzen neun und sechs am Ende das ASV-Ergebnis. In der Vereinswertung belegt der ASV Neumarkt am Ende den 8. Platz unter 42 Vereinen.

