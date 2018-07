Exhibitionist am Jägersee: Mann onaniert vor Frauen

Fahndung der Polizei blieb ergebnislos - Zeugen des Vorfalls gesucht - vor 1 Stunde

WENDELSTEIN - Am Freitag endete der Badeausflug zwei junger Frauen am Jägersee in Wendelstein mit einer Fahndung der Polizei: Ein unbekannter nackter Mann hatte sich zuvor den beiden genähert und vor ihren Augen onaniert.

Laut Angaben der Polizei spielte sich der Vorfall am Freitag gegen 17.45 Uhr am Jägersee in Wendelstein im Landkreis Roth ab: Dort suchte der unbekleidete Mann die Nähe der beiden Frauen. Daraufhin onanierte er und suchte dabei ganz gezielt den Blickkontakt zu den beiden. Die Frauen standen jedoch sofort auf, gingen davon und informierten die Polizei über den Exhibitionisten. Die Beamten leiteten rasch eine Fahnung ein, der gesuchte Mann konnte jedoch nicht mehr aufgespürt werden.

Der Unbekannte ist etwa 50 bis 60 Jahre alt und hat stark gebräunte Haut. Er hatte laut Zeugenaussagen sehr kurze Haare, war eigentlich eher schlank, hatte allerdings einen Bauchansatz. Zur Bekleidung des Mannes können keine Angaben gemacht werden, er war zum Tatzeitpunkt völlig nackt.

Die Polizei Schwabach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Exhibitionisten geben können, sich unter der Telefonnumer 09122/9270 zu melden.

