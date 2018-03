Forchheim: Massig Unfälle an den A73-Anschlussstellen

Kleintransporter beschädigt - Eine leichtverletzte Person nach Auffahrunfall - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - Mehrere Unfälle haben sich am Mittwoch auf der A73 ereignet. Eine Person wurde leicht verletzt, zudem flog ein Fahrzeugteil durch die Luft.

Ein 63-jähriger BMW-Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Forchheim-Nord in Fahrtrichtung Suhl auf die A73 ein. Dabei kam er zu weit nach links und streifte einen Kleintransporter. Der Schaden an den ahrzugen beträgt 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kurz zuvor war es im Baustellenbereich zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 20-Jähriger fuhr im dichten Berufsverkehr hinten auf das Auto eines 28-Jährigen auf. Der Schaden liegt bei 3500 Euro.

Bei einem Überholmanöver löste sich vom Mini Cooper eines 60-jährigen Fahrers ein Kunststoffteil der Fahrzeugkarosserie. Es prallte gegen die Front eines Audi und blieb dort stecken, der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 400 Euro.

Zudem übersah eine 27-Jährige eine verschobene Warnbake im Baustellenbereich vor der Anschlusstelle Forchheim-Süd. Sie konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr diese. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro.