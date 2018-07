Großeinsatz: Verletzte bei Brand in Nürnberger Seniorenheim

Das Feuer brach im Zimmer eines Bewohners aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitagmorgen wurde die Nürnberger Feuerwehr über einen Zimmerbrand in einem Seniorenheim in der Hinteren Sterngasse informiert. Die Einsatzkräfte rückten sofort mit einem größeren Aufgebot aus. In der zweiten Etage hatte sich bereits dichter Rauch ausgebreitet.

Großer Einsatz mitten in Nürnberg: Am frühen Freitagmorgen war in einem Seniorenheim in der hinteren Sterngasse ein Feuer ausgebrochen. © Annalena Sippl



Sirenen schallten am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr durch Nürnberg. Der Grund: Ein Feuer war im Seniorenheim in der Hinteren Sterngasse ausgebrochen - mehrere Anrufer hatten die Einsatzzentrale über Qualm informiert, der aus den Fenstern drang. Laut Polizeiangaben entstand der Brand in einem Zimmer eines Bewohners im zweiten Stock. Die Feuerwehr rettete drei Personen, eine Pflegkraft und zwei Bewohner, aus diesem Zimmer. Die drei erlitten eine Rauchgasvergiftung, noch sei jedoch nicht absehbar, wie schwer die Verletzungen der Betroffenen seien. Nach Behandlung durch den Rettungsdienst wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.

"Die zweite und dritte Etage sind durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen worden", erklärte der Pressesprecher der Polizei Mittelfranken Bert Rauenbusch vor Ort. Vor allem im zweiten Stock hatte sich dichter Rauch angesammelt, die Feuerwehr versuchte diesen mit einem professionellen Belüftungsgerät aus dem Gebäude zu entfernen. Den eigentlichen Brand hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten wurden die Mitarbeiter und Bewohner ins Erdgeschoß gebracht, sie versammelten sich in der dortigen Cafeteria, um das weitere Vorgehen abzuwarten. Bewohner, die ihr Zimmer aufgrund von Erkrankungen nicht verlassen konnten, wurden laut Polizei ebenso betreut und untersucht.

Nach ersten Abgaben wurde das Gebäude anschließend evakuiert. "Besonders bei älteren Menschen muss man da vorsichtig sein", so Rauenbusch. Laut dem Pressesprecher hatte die Einsatzleitung veranlasst, dass zur Evakuierung Busse der Nürnberger Verkehrsbetriebe bereitgestellt wurden. Rund um den Einsatzort standen etliche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, auf dem Klarissenplatz am neuen Museum warteten Sanitäter in ihren Rettungsfahrzeugen. Laut Polizei waren insgesamt vier Notärzte vor Ort.

Die Ursache sowie die Schadenshöhe sind nach wie vor unklar. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen und untersucht die Brandursache. Im Laufe des Tages werden zudem Spezialisten des Fachkommissariats die Untersuchungen weiterführen.

Dieser Artikel wurde um 10.14 Uhr aktualisiert.

