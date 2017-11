Hilpoltstein: Stadtführer Gottfried Gruber gibt Lampe ab

Nach über zwei Jahrzehnten hört der 75-Jährige nun auf - 15.11.2017 17:08 Uhr

HILPOLTSTEIN - Nach 21 Jahren als Nachtwächter von Hilpoltstein gibt Gottfried Gruber Ende des Jahres seine Lampe ab.

Nach 21 Jahren als Nachtwächter von Hilpoltstein gibt Gottfried Gruber Ende des Jahres seine Lampe ab Foto: Tobias Tschapka



Der 75-Jährige ist ein Hilpoltsteiner Urgestein und übernahm 1996 den Nachtwächterjob in Verbindung mit Stadtführungen. Seine lebendigen Schilderungen machten ihn als Stadtführer unglaublich populär, zumal er seine Erläuterungen stets mit Anekdoten bereicherte. In der Vorweihnachtszeit wurde Gruber durch seine Fackelwanderung für Jung und Alt durch die Hilpoltsteiner Altstadt bekannt, die in aller Regel mit einem Lagerfeuer endeten.

Ende 2003 zeichnete der damalige Bürgermeister Helmut Neuweg den „Tausendsassa“ aus, dessen Engagement für das kulturelle Leben der Stadt Hilpoltstein vom Wiederaufbau der Brunnenstube am Kränzleinsberg bis hin zur Restaurierung der Nepomuk-Figur an der Gänsbachbrücke in der Zwingerstraße reiche.

Aber auch als Stadt- und Kirchenführer, als treibende Kraft bei der Organisation des ersten Ritterfestes in Hilpoltstein, habe sich Gruber zahllose Meriten erworben, stand Anfang Dezember 2003 in der HiZ zu lesen. Legendär, so Neuweg, seien dessen Kellerführungen.