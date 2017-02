Ryanair fliegt bald ab Nürnberg nach Krakau und Vilnius

Strecken nach Bari, Madrid, Palermo und Porto werden weiterhin bedient - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ryanair baut sein Streckennetz ab Nürnberg scheinbar ungebremst aus: Ab dem Winterflugplan 2017/18 verbindet der Billigflieger Nürnberg nonstop auch mit Krakau in Polen und Vilnius in Litauen.

Zugleich erklärte Ryanair-Marketingchef Kenny Jacobs, dass auch die Strecken nach Bari, Madrid, Palermo und Porto, die mit dem kommenden Sommerflugplan erstmals aufgenommen werden, im Winter weiter bedient werden sollen. Insgesamt werde Ryanair 2017 so auf rund eine Million Passagiere ab/nach Nürnberg kommen, mit zwölf Routen und 57 wöchentlichen Flügen.

Setzt sich der langsame Rückzug von Air Berlin fort, könnten Ryanair damit dieses Jahr zur größten Airline in Nürnberg wachsen und Air Berlin nach vielen Jahren von dieser Position verdrängen. 2016 hatte Ryanair 450.000 Passagiere in Franken gezählt. Deutschlandweit halten die Iren aktuell einen Marktanteil von acht Prozent, der in den nächsten fünf Jahren auf 20 Prozent wachsen soll.

Bilderstrecke zum Thema RyanAir in Nürnberg - was die Fluggäste erwartet Ab März 2013 soll es vom Nürnberger Flughafen aus sechs Nonstop-Verbindungen zu europäischen Zielen mit der Billig-Airline RyanAir geben. Der finanziell angeschlagene Flughafen sieht darin einen Hoffnungsschimmer. Doch was erwartet die Fluggäste bei der irischen Fluglinie? Einige Einblicke ins Geschäftsgebaren des Billigfliegers offenbaren eine gute wirtschaftliche Lage - und ein Kuriositätenkabinett.



Gregor le Claire