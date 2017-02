Vollbrand: Holzschuppen in Cadolzburg in Flammen

FÜRTH - Am Montagnachmittag ist im Cadolzburger Ortstei Wachendorf ein Brennholzschuppen nieder gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern.

Am Montagnachmittag ist ein Holzlagerschuppen in Cadolzburg abgebrannt. © ToMa/Grau



Kurz nach 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand in Wachendorf gerufen. Die Feuerwehren aus Cadolzburg und Egersdorf-Wachendorf rückten an. Vor Ort stand der an ein Wohnhaus angebaute Holzschuppen bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, das im Schuppen gelagerte Brennholz war allerdings nicht mehr zu retten. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

